La terre a de nouveau tremblé au Maroc

Grosse frayeur jeudi 14 septembre au Maroc près d’une semaine après le terrible séisme qui a déjà coûté, selon un bilan provisoire, la vie à 2 946 personnes. Il était 6h53 heure locale, lorsqu’une réplique de 4,6 sur l’échelle de Richter a été relevée par l’Institut de géophysique américain, rapporte dans ses colonnes le Parisien. L’épicentre de cette nouvelle secousse est enregistré à Tamgounsi, une ville située à 120 kilomètres au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech.

Six jours après le terrible séisme d’une magnitude de 6,8 qui a fait trembler la région de Marrakech, cette nouvelle secousse semble être l’une des plus puissantes parmi celles qui ont suivi le drame. Sur X (ex-Twitter), un internaute témoigne : « Ça vient de bien trembler à Marrakech. » « J’ai senti mon lit bouger, est-ce que c’était une réplique ? », s’interroge un autre, visiblement surpris dans son sommeil.

Les répliques sismiques à la suite de gros tremblements de terre ne sont pas rares, et même plutôt fréquentes. Bien qu’au fil du temps leur intensité a tendance à diminuer, la force de celle enregistrée ce jeudi s’explique en raison de sa faible profondeur, à seulement 10 kilomètres sous la surface de la terre. La veille, mercredi 13 septembre, une autre réplique à Imi N’Tala, à 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech avait fait s’écrouler un rocher, blessant légèrement une personne.

Face au nombre important de victimes, plusieurs pays, dont la France, ont proposé leur aide au Maroc. Pour le moment, seuls l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis ont vu leur proposition acceptée par les autorités marocaines.

