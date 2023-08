La Tunisie, 3ème meilleur pays africain où démarrer un business d’e-commerce 

La CNUCED, et BusinessInsider Africa, ont présenté le 4 août 2023, les 10 meilleurs pays africains pour démarrer une entreprise de commerce électronique. L’indice note 152 pays par rapport à leur état de préparation pour les achats en ligne, marché d’une valeur estimée à 4,4 billions de dollars dans le monde en 2018 et en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. Les pays sont notés, dans cet indice de « BusinessInsider » en fonction de l’accès à des serveurs Internet sécurisés, de la fiabilité des services postaux, de l’infrastructure, et de la part de leur population qui utilise Internet et possède un compte auprès d’une institution financière ou d’un fournisseur de services d’argent mobile.

L’indice classe les Iles Maurice en 1ère place des meilleurs pays où développer en e-commerce. « Maurice dispose d’une infrastructure numérique robuste et d’une population férue de technologie », estime l’Index. Y figure ensuite, en 2ème place, l’Afrique du Sud. « Véritable locomotive du commerce électronique, l’Afrique du Sud se distingue par un marché en ligne florissant et une base de consommateurs engagés dans le numérique », selon la même source.

La Tunisie est classée en 3ème place, étant considéré une économie qui « émerge, comme une plaque tournante prometteuse pour les entrepreneurs numériques, le paysage numérique en évolution de la Tunisie offre un éventail d’opportunités ».