La Tunisie achètera 4 avions d’attaque légers Wolverine

Le Département d’Etat américain a pris une décision approuvant une éventuelle vente militaire étrangère à la Tunisie de quatre (4) avions d’attaque légers AT-6C Wolverine et des équipements connexes pour un coût estimé à 325,8 millions de dollars. L’Agence de coopération pour la défense et la sécurité a délivré hier la certification requise notifiant au Congrès cette vente, rapporte le site « Defence Talk ».

Cette vente proposée soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en aidant à améliorer les capacités de défense et les moyens d’un allié majeur non membre de l’OTAN, qui est une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord. Cette vente potentielle offrira des possibilités supplémentaires d’engagements bilatéraux et renforcera encore les relations bilatérales entre les États-Unis et la Tunisie.

La vente proposée améliorera la capacité de la Tunisie à faire face aux menaces actuelles et futures en augmentant sa capacité et son aptitude à lutter contre le terrorisme et les autres menaces des organisations extrémistes violentes, explique le Département d’Etat. La plateforme AT-6 renforcera leur capacité à répondre aux menaces et à s’engager dans de multiples domaines à travers le pays. En outre, l’acquisition de l’avion AT-6 renforce l’interopérabilité entre la Tunisie, les alliés régionaux et les États-Unis. La Tunisie n’aura aucune difficulté à intégrer cet avion dans ses forces armées. La vente proposée de cet équipement et de ce soutien ne modifiera pas l’équilibre militaire de base dans la région.

Le maître d’œuvre sera Textron Aviation Defense LLC, Wichita, Kansas.