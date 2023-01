La Tunisie ambitionne de regagner son rang parmi les leaders mondiaux du phosphate

Le plan de développement 2023/2025 comporte l’ensemble de priorités, de politiques et de programmes de développement sectoriels et régionaux, et ce, dans le cadre des orientations de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon de 2035 et le programme national de réformes structurelles pour la prochaine période.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé, mardi 27 décembre 2022, un conseil ministériel, lit-on dans un communiqué, publié par la présidence du gouvernement. Le projet du plan de développement 2023/2025 a été adopté.

Et à cet effet, une conférence de presse a été ce mardi 3 janvier 2023, à la Cité de la Culture, au cours de laquelle le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a assuré que le plan de développement 2023-2025 a pour objectifs de favoriser la croissance économique et améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.

Le plan en question porte également sur les projets prioritaires d’investissement public proposés aux niveaux régional et sectoriel. Il s’est basé essentiellement sur des axes qui tiennent compte notamment de la conjoncture internationale et régionale et des équilibres globaux, dont les réformes envisagées pour la période 2023-2025 et l’instauration des fondements de l’incitation à entrepreneuriat et à l’investissement privé.

12 millions de tonnes de phosphate d’ici 2025

De son côté, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi, a déclaré que le plan de développement 2023-2025 vise à accélérer la production de phosphate et à rétablir la position mondiale de la Tunisie dans ce secteur.

La production de phosphate a atteint 3,7 millions de tonnes en 2022. Par ailleurs, le ministère vise à atteindre 5,6 millions de tonnes en 2023, 8 millions de tonnes en 2024 et 12 millions de tonnes en 2025.

Gongi a rappelé le projet de transport hydraulique du phosphate depuis les zones de production du bassin minier vers les zones de traitement et de conversion sans compromettre la nappe phréatique.

« Nous travaillerons à la mise en valeur des ressources nationales en hydrocarbures et à la création de 640 000 emplois », a-t-elle dit, précisant que le plan de développement 2023-2025 prévoit de travailler à la mise en valeur des ressources nationales en hydrocarbures tout en garantissant 640.000 emplois.

Elle a souligné que des travaux seront réalisés pour soutenir l’économie circulaire et verte dans le domaine de l’industrie, afin de développer la compétitivité des entreprises industrielles et améliorer la productivité.

La ministre a ajouté que des mécanismes d’amélioration continue de la productivité seront mis en place, en plus de la formation de 230 experts jusqu’à la fin de 2025.

Elle a, en outre, souligné que le ministère de l’Industrie travaille dans le cadre de son plan de développement des ressources nationales en hydrocarbures en intensifiant l’exploration, en attirant davantage d’investissements, en assurant l’approvisionnement en gaz naturel et en prenant en charge l’activité de raffinage du pétrole.

Elle a fait savoir que le ministère cherche à renforcer les infrastructures de transport, de distribution et de stockage des produits pétroliers, en plus de diversifier les sources d’énergie et de s’orienter vers des énergies alternatives et renouvelables.