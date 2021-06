La Tunisie appelle la communauté internationale à soutenir les pays en développement

La Tunisie a appelé la communauté internationale à mobiliser du soutien aux pays en développement et à augmenter les financements alloués à l’Afrique, en vue d’aider le continent à surmonter les répercussions de la pandémie et à redresser son économie.

Dans une allocution qu’il a prononcée lors d’une session de travail sur le développement du continent africain tenue mardi, à la ville de Matera en Italie, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a appelé à la nécessité pour les gouvernements, le secteur privé et les parties influentes en matière de développement à mettre au point des mécanismes communs dans ce sens.

La session de travail se tient dans le cadre des réunions des ministres des Affaires étrangères et de la Coopération pour le développement du G20, présidé actuellement par l’Italie.

La Tunisie a, à cette occasion, souligné l’importance de renforcer la coopération Sud-Sud et tripartite afin de maintenir les taux de croissance économique des pays africains et protéger les économies africaines vulnérables, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Jerandi a mis en lumière les difficultés auxquelles fait face l’Afrique à cause de la pandémie Covid-19, appelant à déployer davantage d’efforts, au niveau régional et international, en vue d’assurer aux pays africains un accès « urgent et équitable » aux vaccins, réaffirmant le soutien de la Tunisie à la proposition de la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid-19.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a mis l’accent sur le rôle important que pourrait jouer le G20 dans la résolution des problèmes de l’environnement, à travers l’établissement de projets de partenariat avec les pays africains dont l’objectif est de promouvoir l’économie verte et d’opter pour les énergies renouvelables.