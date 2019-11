La Tunisie au Top 5 africain des meilleurs pays pour les enfants

Un classement récent a révélé les meilleurs et les pires pays pour les enfants dans le monde. L’étude évalue 80 pays sur la base d’une enquête mondiale fondée sur la perception et de huit attributs nationaux. Ces facteurs sont les droits de l’homme, le respect de la famille, l’égalité des sexes, le bonheur, l’égalité des revenus, la sécurité, un système public d’éducation et de santé bien développé.

Les pays nordiques dominent le classement des meilleurs pays pour l’éducation des enfants, tandis que les pays africains sont les moins bien classés, selon le dernier rapport du U.S. News.

Voici les 5 meilleurs endroits en Afrique pour les enfants :

Afrique du Sud – 54 sur 80

L’Afrique du Sud détient les taux les plus bas de mariages d’enfants sur le continent (3,3%).

Maroc – 55 sur 80

Le Maroc a fait des progrès économiques depuis que le gouvernement a décidé de poursuivre la privatisation et la réforme économique dans les années 1980.

Tanzanie – 62 sur 80

L’espérance de vie en Tanzanie s’est améliorée ces dernières années.

Tunisie – 68 sur 80

Les investissements dans l’éducation, les infrastructures et le soutien croissant aux droits des femmes ont fait de la Tunisie un pays meilleur pour les enfants.

Ghana – 69 sur 80

Le Ghana consacrerait 6 % de son produit intérieur brut à l’éducation, ce qui est l’un des taux les plus élevés au monde.

En revanche, selon le dernier rapport de Save the Children, certains pays africains sont les pires endroits au monde pour élever des enfants, en raison de la pauvreté, des conflits, de la discrimination contre les filles, de la malnutrition, du travail des enfants, du mariage des enfants, des grossesses précoces, de la violence extrême et d’autres ” causes de décès “.

David Wright, Directeur régional de Save the Children, a déclaré : ” Plus de la moitié des enfants du monde commencent leur vie en étant retenus parce qu’ils sont de sexe féminin, parce qu’ils sont pauvres ou parce qu’ils grandissent dans une zone en guerre. Le mariage précoce, le travail des enfants et la malnutrition ne sont que quelques-uns des événements qui peuvent changer la vie des enfants et les priver de leur enfance.”

Les 10 pires pays africains pour élever des enfants sont la RD Congo, Sierra Leone, Guinée, Nigéria et Somalie, ce dernier pays ayant le taux le plus élevé au monde d’enfants qui ne vivent pas jusqu’à leur cinquième anniversaire (15%).