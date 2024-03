La Tunisie battue par la Croatie aux tirs au but 4-5 (0-0 au terme du temps réglementaire

La sélection nationale de football a été éliminée en demi-finale du tournoi « Egypt Capital Cup », inscrit dans la Fifa Séries 2024, après sa défaite aux tirs au but (4-5, 0-0 au terme du temps réglementaire) devant la Croatie.

Dans l’autre demi-finale, la sélection égyptienne s’est imposée devant la Nouvelle Zélande (1-0), vendredi soir au Caire.

Croates et égyptiens s’affronteront en finale mardi prochain. De son côté, la Tunisie défiera le jour même la Nouvelle Zélande pour la 3e place.

Ce soir, astreint à défendre dans leur propre moitié de terrain, le onze national courrait une vingtaine de minutes durant derrière le ballon face à des manœuvres croates sans véritable danger sur les cages de Bechir Ben Said.

Les protégés de Montassar Louhichi retrouvait dès la 25e minute un soupçon de marge de liberté pour poser leur jeu et étaient proches d’ouvrir la marque, Ali Abdi, qui profitait d’un bon centre de Wajdi Kechrida, ratait son tir. Son ballon passait à côté du poteau droit.

Profitant de ce petit moment de répits laissé par les croates, le flanc droit tunisien s’activait davantage. Issa Laidouni obtenait un coup franc à la 30e que Mohamed Ali Ben Romdhane se chargeait de tirer. A l’arrivée une tête de Hamza Jelassi et un but refusé par l’arbitre pour une position d’hors jeu.

En seconde période, le jeu tunisien s’améliorait au fil des minutes en même temps que les croates devenaient plus menaçants grâce au sang frais injecté par Zlatko Dalic.

Les aigles de Carthage se montraient, eux, plus entreprenants et davantage portés vers l’avant.

Seifallah Ltaief, fraichement débarqué à la 73e à la place de Hamza Rafiaa boostait le jeu offensif tunisien et manquait de peu l’ouverture du score à la 76e, mais sa tête n’était pas cadrée.

A trois minutes du dénouement, Seifeddine Jaziri remplaçait Elyas Achouri.

L’arbitre du match ajoutait quatre minutes de temps additionnel avant de siffler la fin de la rencontre sur un score de parité 0-0.

Aux tirs au but, la Croatie l’emporte 5-4.

A noter que la formation rentrante engagée par le sélectionneur national est composée de: Bechir Ben Said (Aymen Dahmane 90e+4), Wajdi Kechrida, Oussema Haddadi, Hamza Jelassi, Dylan Bronn, Ali Abdi, Nader Ghandri, Aissa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Hamza Rafia (Letaief 63e) et Elias Achouri (Jaziri 87e).

- Publicité-