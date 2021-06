La Tunisie classée par la Belgique « pays à très haut risque »

Dans l’état actuel de la pandémie, la Belgique a classé la Tunisie, avec 27 autres pays, sur la liste des « pays à très haut risque », annonce, vendredi, son ambassade à Tunis sur sa page officielle facebook.

La Belgique déconseille strictement tout voyage vers la Tunisie, y est-il ajouté en précisant toutefois que seuls les Belges et résidents en Belgique, et les personnes répondant à une liste restreinte de « voyages essentiels », peuvent voyager de la Tunisie vers la Belgique. Les personnes arrivant de Tunisie sont soumises à des règles sanitaires très strictes, et doivent en particulier toutes respecter une quarantaine.