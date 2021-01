La Tunisie condamne le double attentat suicide à Bagdad

La Tunisie a « fermement condamné » le double attentat qui a secoué, ce jeudi, le centre de la capitale irakienne Bagdad, faisant plusieurs morts et blessés.

Dans un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a exprimé sa » pleine » solidarité avec le gouvernement et le peuple irakiens, assurant qu’elle se tient aux côtés de l’Irak dans son combat contre le » terrorisme » et l’ » extrémisme violent « .

La Tunisie a présenté ses » sincères » condoléances et exprimé le » profond » sentiment de compassion aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Au moins 29 personnes ont été tuées et 73 autres blessées jeudi lorsque deux kamikazes se sont fait exploser place Tayaran sur un marché du centre de la capitale. Bagdad n’avait pas connu pareil acte de violence depuis trois ans. L’attaque n’a pas été revendiquée.

