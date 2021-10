La Tunisie est le 100ème partenaire commercial du Royaume-Uni avec 0,1% de ses échanges

Le total des échanges de biens et de services (exportations plus importations) entre le Royaume-Uni et la Tunisie s’est élevé à 403 millions de livres sterling (1 livre sterling valant 3,89 dinars) au cours des quatre trimestres à la fin du premier trimestre 2021, soit une diminution de 39,1% ou 259 millions de livres sterling par rapport aux quatre trimestres à la fin du premier trimestre 2020, selon les statistiques du Département du commerce international.

Sur ces 403 millions de £, les exportations totales du Royaume-Uni vers la Tunisie se sont élevées à 213 millions de livres sterling au cours des quatre trimestres à la fin du T1 2021 (une diminution de 18,7% ou 49 millions de livres sterling par rapport aux quatre trimestres à la fin du T1 2020).

Pour ce qui est des importations totales du Royaume-Uni en provenance de la Tunisie, elles se sont élevées à 190 millions de livres sterling au cours des quatre trimestres précédant le premier trimestre 2021 (soit une diminution de 52,5% ou 210 millions de livres sterling par rapport aux quatre trimestres précédant le premier trimestre 2020).

La Tunisie était le 100ème partenaire commercial du Royaume-Uni au cours des quatre trimestres à la fin du T1 2021, représentant moins de 0,1% du commerce total du Royaume-Uni.

En 2019, le stock sortant d’investissements directs étrangers (IDE) du Royaume-Uni en Tunisie était de 5 millions de livres sterling.

En 2019, le stock entrant d’investissements directs étrangers (IDE) au Royaume-Uni en provenance de la Tunisie était inférieur à 1 million de livres sterling, selon la même source.