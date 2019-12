La Tunisie participe à la 14e réunion régionale africaine de l’OIT

La Tunisie participera du 3 au 6 décembre 2019 à la 14e réunion régionale africaine de l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui se tiendra en Côte d’Ivoire avec une délégation tripartite conduite par le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi et composée de représentants du ministère des Affaires sociales, de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA).

Les participants à cette rencontre discuteront selon un communiqué du ministère des Affaires sociales des thèmes suivants : “Normes internationales du travail, dialogue social et égalité des genres pour l’agenda du travail décent et les objectifs de développement durable”, “Faire du travail décent une réalité pour la jeunesse africaine”, “Compétences, technologies et productivité pour améliorer l’avenir de l’emploi en Afrique” et “Transformer l’économie rurale informelle en Afrique pour y instaurer le travail décent”.

Le programme de la réunion comprendra une séance de discussion du rapport du Directeur général de l’Organisation internationale du Travail (OIT), durant laquelle le ministre des Affaires sociales prononcera une allocution intitulée “Aller de l’avant avec la justice sociale : façonner l’avenir de l’emploi en Afrique”, ainsi qu’une table ronde sur “Les normes internationales du travail, le dialogue social et l’égalité des genres dans la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent et des objectifs de développement durable “.

Le programme prévoit, également, l’organisation d’une session extraordinaire de haut niveau consacrée à “l’avenir du travail que nous souhaitons pour l’Afrique”.

Cette 14ème réunion régionale marque la clôture des célébrations du centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui ont eu lieu en 2019 et constitue l’occasion de jeter les bases d’un programme d’action pour progresser vers un avenir meilleur, lit-on de même source.