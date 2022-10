La Tunisie, prochaine destination touristique pour les Brésiliens: Un pool de tour-opérateurs y travaille!

Les tour-opérateurs brésiliens vont collaborer avec l’Office national du tourisme de Tunisie et la compagnie aérienne italienne ITA Airways.

Les tour-opérateurs brésiliens forment un pool pour promouvoir la Tunisie comme destination touristique. Une réunion entre les représentants des voyagistes s’est tenue à cet effet sous les auspices de la Chambre de commerce arabo-brésilienne (ABCC) à São Paulo.

Le Tunisien Slim Fsili, qui vit au Brésil depuis 15 ans, est le directeur d’une agence de tourisme spécialisée dans la Tunisie et les autres pays d’Afrique du Nord, Gold Experiences. Il dirige le projet de promotion de la destination avec la directrice de l’Office national du tourisme de Tunisie, Leila Tekaia, qui a participé à l’événement par internet. « L’idée de ce pool est de renforcer de plus en plus cette destination auprès des touristes brésiliens », a-t-il expliqué, cité par ANBA ( Brazil –Arab News Agency).

Le pool compte huit opérateurs : Abreu, Agaxtur Viagens, Asia Total, Flot Viagens, New Age, Uneworld Viagens e Turismo, BRT et Raidho Viagens. Eduardo Barbosa, directeur de Flot Viagens, a été nommé chef du pool nommé Vamos, Tunísia ! [« Allons-y ; Tunisie ! », en traduction libre]. Vilmara Souza, chef de produit d’Agaxtur, Carol Virgolino, analyste de produits d’Unewolrd, Fernanda Almeida, coordinatrice de produits de New Age, et Jefferson Santos, vice-président commercial d’Asia Total, ont également participé en personne à la réunion. Des représentants de BRT et de Raidho ont participé en ligne.

Fsili a déclaré qu’il y aurait des itinéraires exclusifs pour les opérateurs participant au pool, notamment deux mini-circuits de trois à quatre jours pour le tourisme culturel et la découverte du désert et des oasis. Il a souligné que les hôtels du pays arabe ont des prix très attractifs. Parmi les attractions touristiques figurent le Colisée d’El Jem, le village blanc et bleu de Sidi Bou Saïd, la médina de Tunis, les ruines romaines de Carthage, les promenades à dos de dromadaire, les plages et les stations balnéaires d’Hammamet, et la région désertique où ont été tournés les films de la Guerre des étoiles, entre autres. Il existe même une option de route des vins.

La Tunisie, « destination très réussie »

« Je suis convaincu que la Tunisie peut être une destination très réussie pour cette année et l’année prochaine », a déclaré Eduardo Barbosa. Leila Tekaia a indiqué que c’était la première fois qu’elle participait à une réunion rassemblant l’intérêt des opérateurs pour la destination. Elle a déclaré que la création d’un pool d’opérateurs touristiques apporte plus de visibilité à la destination.

Carla Marin, responsable de compte chez ITA Airways, a également participé à la réunion. Selon elle, actuellement, il y a trois vols par semaine de Rome à Tunis, et de São Paulo à Rome, les vols sont quotidiens. Ainsi, il serait possible de proposer aux clients, en plus de la Tunisie, de visiter des villes en Italie ou d’autres pays de la région méditerranéenne.

Fsili a invité les représentants des opérateurs à participer à un Famtrip, ou voyage de familiarisation avec la destination, à la fin du mois de janvier. « Il est important que les opérateurs connaissent bien la destination pour pouvoir bien la vendre », a-t-il dit. Il s’est également rendu disponible pour former les employés des opérateurs et a déclaré que les entreprises pourraient idéalement commencer à vendre la destination à partir du carnaval de l’année prochaine, en février, jusqu’en juin, et dans la seconde moitié de 2023, de septembre jusqu’au réveillon, pour éviter les températures estivales plus élevées.

Le consul honoraire de Tunisie à São Paulo, Rubens Hannun, et la directrice du marketing de l’ABCC, Silvana Gomes, ont également participé à l’événement. Le directeur de la Chambre arabe, Sami Roumieh, a participé à l’ouverture de la réunion. « La Tunisie est un pays touristique prêt à accueillir, elle a une tradition dans le tourisme », a déclaré Roumieh.

Hannun a déclaré que la Tunisie a déjà reçu 4 millions de touristes rien que cette année, et que le secteur renoue avec une croissance importante dans le pays. Avec le pool d’opérateurs, il s’attend à ce que le nombre de touristes brésiliens augmente encore plus vers cette destination.