La Tunisie qui broie du noir et celle qui espère!

Quinze mois ou presque après s’être rendu maître de la Tunisie à la faveur de l’article 80 de la Constitution, jetés l’un et l’autre aux orties, Kais Saied ne semble pas avoir tenu son pari, en tout cas pas à la mesure des ardents espoirs qu’il a soulevés un certain 25 juillet 2021.

Les Tunisiens put, depuis, eu droit à une interminable succession de harangues lestées d’un hypothétique effet de tribune qui n’a nulle prise ou si peu sur leurs attentes et profondes préoccupations, suivies de vagues successives de mesures et décisions fous forme d’ordonnances, de décrets, de décrets-lois, d’actes juridiques majeurs comme la Constitution, la loi électorale, le référendum…. Il y manquait l’essentiel, à savoir moins ce que veut le peuple que ce qu’il exige. Et la semaine dernière, les Tunisiens sont descendus dans la rue pour protester contre le président Kais Saied, dont avenir dépend de sa capacité à trouver une solution à la crise économique, estiment les analystes cités par Deutsche Welle.

Les espoirs du président tunisien étaient sont probablement tournés vers Washington où une délégation gouvernementale et le Fonds monétaire international viennent de signer un accord préliminaire sur un prêt de 1,9 milliard de dollars. La Tunisie a désespérément besoin de ces fonds si elle veut relever ses énormes défis économiques. Cependant, le prêt doit encore être approuvé par le Conseil d’administration du FMI, qui doit en discuter en décembre.

Reste à savoir si l’accord sera en mesure d’apaiser le mécontentement actuel de la population, se demande DW qui souligne que « aux yeux de nombreux tunisiens , Saied n’est pas seulement responsable de la détérioration politique du pays, qu’il n’a fait qu’exacerber, selon eux, en dissolvant le Parlement au début de l’année et en évinçant le Premier ministre en juillet ».

D’après eux « il s’est révélé incapable d’enrayer le déclin économique en cours, dont le pays souffre depuis des années et qui a été exacerbé par les conséquences de la guerre de la Russie contre l’Ukraine ».

La hausse des prix de l’énergie et du blé a déjà rendu la vie plus difficile pour la population tunisienne, mais elle pourrait empirer avec le prêt du FMI, qui, s’il est approuvé, est assorti de certaines conditions, dont par exemple l’abolition des subventions une réglementation et une taxation accrues du secteur informel du travail. Le FMI fait valoir que cela permettra d’augmenter les recettes fiscales.

Ce sont les préoccupations concernant le présent et l’avenir qui poussent les manifestants dans les rues. « Nous nous attendons à ce que les manifestations atteignent leur apogée au cours des mois de décembre et janvier prochains », a déclaré à DW Abderrahmane Hadhili, président du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

Une alliance difficile

Mais Maite Gaier, le chef du bureau tunisien de la Fondation Konrad Adenauer, a déclaré qu’il n’était pas certain que les protestations aient actuellement un élan suffisant pour mobiliser les gens à long terme.

« Les rassemblements ont été organisés par deux camps », a-t-il déclaré à DW. Le premier, a-t-il expliqué, est le Parti Destourien Libre (PDL), un parti populiste qui s’inspire principalement de l’héritage de l’ancien président Habib Bourguiba, ainsi que de celui de son successeur autoritaire, Zine El Abidine Ben Ali, qui a dirigé la Tunisie entre 1987 et 2011.

Le second, a-t-il dit, est le Front de salut national, une alliance de partis et d’organisations qui comprend l’initiative de gauche Citoyens contre le coup d’État et le parti islamiste Ennahdha.

Selon lui, bien que les organisateurs aient réussi à attirer plusieurs milliers de personnes dans les rues, ce n’est pas si impressionnant en termes de nombre. C’est , explique-t-il, les partis sont moins à même de mobiliser les citoyens que par le passé, « en raison de la fermeture du parlement, ainsi que de l’image négative des partis politiques due à la stagnation économique. »

De plus, selon lui, il y avait des divisions au sein même du mouvement de protestation. « Le PDL et Ennahdha cultivent une certaine incompatibilité naturelle », a-t-il dit.

Cela signifie que d’autres acteurs clés avaient plus de potentiel pour mobiliser les gens, a-t-il suggéré. Selon lui, « le nombre de Tunisiens qui descendront dans la rue […], indépendamment de leurs préférences politiques » dépendra en grande partie de l’organisation syndicale nationale, l’UGTT. « Les gens sont avant tout préoccupés par les doléances économiques », a-t-il ajouté.

Déceptions économiques

Dans le sillage des revers économiques des années précédentes, de nombreux citoyens avaient initialement espéré que la nomination de Saied en 2019 contribuerait à améliorer la situation économique du pays.

Mais c’est tout le contraire qui s’est produit. Dans les supermarchés, on constate des pénuries de farine, de lait, de beurre, d’huile végétale, de sucre, de café, de riz et d’autres denrées de base. Dans le nord du pays, il n’y a souvent plus de carburant dans les stations-service.

La population est également aux prises avec l’inflation, qui s’élevait officiellement à 9,1 % en septembre, selon l’Institut national de la statistique de Tunisie.

Un président sous pression

La position de Saied dépendra largement de sa capacité à surmonter la crise économique. S’il est approuvé, le prêt du FMI, même s’il est nettement inférieur aux 4 milliards de dollars initialement espérés, jouera un rôle clé, mais il ne suffira pas pour l’instant, a expliqué Malte Gaier, de la Fondation Adenauer.

« Le pays doit également faire face à l’énorme problème d’une fonction publique pléthorique », a-t-il déclaré. « Celle-ci devra être réduite, mais cela ne fera qu’exacerber la crise économique ».

« Le pays est confronté à d’énormes problèmes et l’avenir de la présidence de Kais Saied dépendra aussi de la manière dont il les traitera. »