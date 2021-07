La Tunisie réceptionne, dans les prochaines heures, deux camions chargés d’oxygène, en provenance d’Algérie

La Tunisie réceptionnera, au cours des prochaines heures, deux camions chargés d’oxygène, en provenance d’Algérie annonce, dimanche, la présidence de la République.

Les initiatives des pays frères et amis se poursuivront, lundi, à travers l’envoi de réservoirs d’oxygène, sans compter les efforts des Tunisiens résidents à l’étranger qui devraient acheminer à la Tunisie du matériel médical collecté, des appareils respiratoires et des équipements d’oxygène.

Et d’ajouter que ces équipements et quantités d’oxygène seront répartis avec équité sur la base d’études scientifiques, sous la supervision de la Direction générale de la santé militaire.

Le Chef de l’Etat continue de mener des contacts avec les parties nationales et les dirigeants des pays frères et amis afin de livrer le matériel médical, les vaccins et l’oxygène, dans les plus brefs délais, apprend-on de même source.