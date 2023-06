La zone euro officiellement en récession d’après Eurostat

La récession est bien là. La zone euro se trouve techniquement en récession avec le recul du PIB sur deux trimestres consécutifs, de -0,1% d’octobre à décembre et à nouveau de -0,1% entre janvier et mars, d’après les données révisées et publiées, le jeudi 8 juin par Eurostat.

L’institut européen des statistiques tablait jusqu’ici sur une stagnation (0%) au dernier trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent, et sur une croissance de 0,1% au premier trimestre 2023. Cette révision à la baisse tient au recul à l’entrée en récession du moteur économique de la zone euro, l’Allemagne. Berlin a reconnu fin mai subir une récession technique, pénalisée par les difficultés de son industrie. Mi-mai, Eurostat tablait encore sur une estimation positive la croissance du PIB au premier trimestre dans la zone euro à +0,3%.

Avec cette révision brutale à la baisse, tous les perspectives économiques du continent s’orientent à la baisse. Les anticipations de la Commission européenne qui projetait une croissance de 1,1% en 2023 dans les 20 pays partageant la monnaie unique paraissent compromises. Le chiffre semble désormais « optimiste », confirme Charlotte de Montpellier, économiste pour la banque ING, qui parle désormais de +0,5% sur l’année complète.

« Depuis le printemps, toutes les données ont été mauvaises », appuie-t-elle, notamment au sujet de la production industrielle allemande et de ses nouvelles commandes. « L’économie européenne est dans une phase de stagnation et a eu du mal à passer l’hiver à cause du choc énergétique ».

Même si les cours du gaz et du pétrole ont chuté ces derniers mois, la consommation souffre elle aussi de la flambée des prix de l’énergie et de l’inflation en générale, qui reste élevée à 6,1% en mai.

–