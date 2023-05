L’Afrique du Sud se lance dans l’huile d’olive

L’Afrique du Sud réputée pour la qualité de son vin, explore l’univers d’huile d’olive. Ses producteurs ont aujourd’hui voix au chapitre-jusqu’ l’étranger. Les sud-africains vantent leur huile 100 % extra vierge.

« Je n’utilise que de l’huile d’olive locale. Je n’utilise pas d’huile d’olive importée. La qualité de l’huile d’olive que nous avons localement est vraiment bonne, elle est très impressionnante. Et pourquoi irais-je importer ou utiliser de l’huile importée de l’autre côté du monde ? « , a déclaré Christophe Dehosse , Chef-propriétaire, The Vine Bistro at Glenelly Estate.

Les premières olives sud-africaines datent du début du 20 e siècle. Fernando Costa, immigré italien est considéré comme le père de l’huile d’olive du pays. Après des années de balbutiement, la consommation locale du produit ne cesse de croitre.

« Je pense que c’est devenu très à la mode dans les restaurants de tremper votre pain dans l’huile d’olive. . Je pense que les Italiens le font, avec un peu de balsamique ou non, c’est devenu très à la mode et c’est vraiment délicieux. On peut aussi en arroser du fromage de chèvre frais en été, quand c’est la saison », affirme Christophe Dehosse.

Dans un secteur ou l’Espagne, l’Italie, la France ou encore la Grèce sont reines, l’Afrique du Sud, dont plusieurs producteurs ont été primés ces dernières années, débarque en s’attaquant au haut de gamme.