L’Afrique se dote d’une main-d’œuvre pétrolière de plus en plus compétente

Les pays africains producteurs de pétrole ont longtemps dépendu (depuis les années 60) des centres de formation en Europe et aux États-Unis pour se doter de cadres et d’une main-d’œuvre qualifiée dans la chaîne de valeurs pétrolière. Souvent, les compétences les plus délicates étaient exclusivement importées. On pouvait ainsi observer sur une plateforme de production, que l’ingénierie ou encore la logistique était assurée par des étrangers et que les locaux n’intervenaient que dans les travaux secondaires, rapporte Ecofin.

Toutefois, depuis deux décennies environ, le continent forme pour toutes les qualifications du secteur, à quelques exceptions près. Cela s’inscrit dans la droite ligne des efforts des pays producteurs pour une meilleure application des normes sur le contenu local, pour favoriser l’emploi et le développement économique.

Pour les entreprises étrangères, le contenu local est l’ensemble des règles qui suggèrent l’intégration d’une main-d’œuvre locale dans l’ensemble de ses processus de production. Il inclut aussi la sollicitation d’entreprises locales comme sous-traitants, et peut se mesurer en pourcentage de matériaux, personnel, financement, biens et services produits puis intégrés dans l’activité locale de l’entreprise. Il est de plus en plus imposé par les États hôtes, précise encore Ecofin.