L’Algérie 1er exportateur africain de gaz naturel liquéfié

L’Algérie est devenue le premier exportateur africain de gaz naturel liquéfié (GNL). Bien que l’Algérie dispose d’un marché potentiel plus important pour son gaz – en raison de sa proximité avec l’Europe, qui cherche à remplacer les importations d’hydrocarbures russes – nous prévoyons une faible croissance des exportations de gaz à court terme en raison des contraintes de capacité et de l’augmentation de la consommation intérieure de gaz.

e passage de l’Algérie en tête du classement des exportations de GNL en Afrique est essentiellement dû à une diminution des exportations nigérianes, plutôt qu’à une expansion majeure de la production et des exportations algériennes. Les ventes de GNL nigérian auraient diminué de 35 % en janvier, pour atteindre 2,8 millions de mètres cubes, ce qui les place en dessous des exportations de GNL de l’Algérie, qui s’élèvent à 3,1 millions de mètres cubes.

L’Algérie a continué à lutter pour augmenter de manière significative sa production et ses exportations de gaz, malgré son infrastructure de GNL et deux liaisons par gazoduc actives vers l’Europe ; la troisième, le gazoduc Maghreb-Europe vers l’Espagne via le Maroc, a été complètement interrompue en octobre 2021 en raison d’un différend entre le Maroc et l’Algérie sur le Sahara occidental, un territoire contrôlé par le Maroc. L’infrastructure d’exportation de gaz de l’Algérie reste sous-utilisée, principalement parce que l’Algérie n’a pas de volumes de gaz supplémentaires à exporter. En 2022, les exportations globales de gaz ont baissé à 49,3 milliards de mètres cubes, après un record de 54,6 milliards de mètres cubes en 2021. Les exportations de gaz par l’intermédiaire de l’infrastructure de gazoducs de l’Algérie ont chuté de 7,6 % en 2022, pour atteindre 36,5 milliards de mètres cubes.