L’Algérie cherche à devenir une « porte d’entrée » des investissements en Afrique

L’Algérie s’est engagée lors du deuxième sommet Russie-Afrique, qui a conclu ses travaux à Saint-Pétersbourg, à devenir une porte d’entrée pour les investisseurs russes souhaitant entrer sur le continent. Elle prône un partenariat afro-russe solide et profitable pour les deux parties et l’émergence d’un système international équitable.

Le Premier ministre algérien, Aymen Benabderrahmane, a affirmé en marge du sommet que les indicateurs de développement positifs de son pays ces dernières années en font la porte d’entrée de l’Afrique dans le cadre du partenariat stratégique avec la Russie.

Benabderrahmane a souligné que la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Russie à la mi-juin a poussé les relations bilatérales plus loin. Au cours de cette visite, les deux pays ont lancé un partenariat stratégique couvrant de nombreux secteurs, dont les énergies renouvelables.

Le ministre russe de l’Energie, Nikolay Shulginov, a annoncé un partenariat avec l’Algérie pour produire deux millions de mètres cubes de gaz par jour, à partir de 2026. Shulginov a déclaré que Gazprom prévoyait de démarrer la production d’hydrocarbures dans la région d’el-Assel en Algérie en 2026.

Benabderrahmane a déclaré que l’Algérie et Moscou travaillent sur une approche développée par les deux présidents pour aller vers la consolidation d’un partenariat approfondi, notant que son pays est le deuxième partenaire commercial de la Russie en Afrique.

Le Premier ministre a souligné que l’indicateur le plus crucial enregistré par l’économie algérienne est la hausse du revenu par habitant à 4 800 dollars, alors que le produit intérieur brut était estimé à 255 milliards de dollars, avec un taux de croissance qui pourrait dépasser 5 % en 2023.

Il a expliqué que les indicateurs positifs résultaient du dynamisme économique, notamment des mesures étatiques et de la nouvelle loi sur les investissements, qui a approuvé des projets d’une valeur de plus de 7,2 milliards de dollars et permettra la création de 50 000 emplois.

Lors d’une rencontre avec des investisseurs algériens lors d’une exposition économique à Saint-Pétersbourg, le Premier ministre algérien a évoqué l’investissement dans divers secteurs et les opportunités offertes par l’économie nationale, notamment dans les services.

Il a évoqué les « capacités exceptionnelles » de l’Algérie, notamment dans le tourisme et les technologies numériques, créatrices de richesse et d’emplois, soulignant que les autorités ont pris plusieurs mesures incitatives en faveur des institutions exportatrices.

Les responsables algériens aspirent à atteindre 13 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures, et le gouvernement vise à utiliser les entreprises alimentaires, agricoles et les startups pour augmenter les exportations.