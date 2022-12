L’Algérie tend à couvrir entre 40 à 50% de ses besoins en médicaments produits localement

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que « l’Etat tend à couvrir un taux de 40 à 50% des besoins du marché national en médicaments produits localement et à construire une industrie pharmaceutique qui protège la souveraineté sanitaire du pays ».

« L’Etat tend, à travers le groupe SAIDAL, à couvrir un taux de 40 à 50% des besoins du marché national en médicaments produits localement et à construire une industrie pharmaceutique qui protège la souveraineté sanitaire du pays », a-t-il indiqué , lors de sa visite au pavillon du groupe SAIDAL, à l’occasion de l’inauguration de la 30e Foire de la production Algérienne « FPA 2022 », au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger).

« Certains avaient tenté, dans le passé, de détruire cette société dont la production ne dépassait pas les 4% des besoins du marché local en médicaments », mais « le travail est en cours pour la remettre sur pied », a-t-il soutenu.

Dans ce sillage, le Président de la République a appelé à « s’orienter vers les marchés étrangers et à tisser des liens de coopération avec les pays arabes et africains à l’instar de l’Egypte, la Jordanie, la Tunisie, la Mauritanie et le Sénégal ».

« L’Algérie ne cherche pas uniquement à améliorer ses recettes, mais elle aspire également à davantage d’efficacité dans ce domaine », a ajouté le Président Tebboune, rappelant « l’adhésion de l’Algérie à la démarche de l’éradication des épidémies en Afrique ».