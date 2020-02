L’amélioration de la gouvernance entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ses différentes structures en examen

e réajustement des objectifs stratégiques du programme du budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en vue d’élaborer une approche plus participative en matière de gouvernance entre la direction centrale, les universités et les institutions y relevant, a été au centre d’une réunion de travail tenue mercredi au siège du département.

D’après un communiqué publié par le ministère, la réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme universitaire notamment en ce qui concerne l’amélioration de la gouvernance, des systèmes d’informations et des indicateurs utilisés dans la programmation du budget.

Au cours de cette réunion, l’accent a été mis sur la nécessité d’adopter un nouveau plan pour identifier les objectifs stratégiques et les indicateurs de performance spécifiques au programme d’enseignement supérieur outre l’amélioration et le développement de la gouvernance des programmes et l’élaboration du budget.