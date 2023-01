L’Amérique offre à l’Afrique un partenariat gagnant-gagnant, selon sa secrétaire au Trésor

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a vanté vendredi à Dakar les fruits à venir d’une nouvelle relation économique mutuellement bénéfique pour l’Afrique et les Etats-Unis, contrastant avec les agissements de la Russie et les pratiques de la Chine.

« Les Etats-Unis sont à fond derrière l’Afrique et à fond avec l’Afrique », a déclaré Yellen au début d’un déplacement en Afrique, l’un des premiers d’une série attendue de la part de hauts responsables de l’administration Biden depuis le lancement en décembre d’une offensive des Etats-Unis pour regagner en influence sur un continent qui est le terrain d’une âpre concurrence économique et politique entre grandes puissances.

Joe Biden a promis d’effectuer sa première visite en tant que président en Afrique subsaharienne, lors d’un sommet avec les dirigeants d’une cinquantaine d’Etats africains en décembre. a indiqué que la visite aurait lieu cette année, ainsi que celle de la vice-présidente Kamala Harris et de plusieurs ministres.

« Notre engagement n’est pas sujet à marchandage, il n’est pas de façade, et il n’est pas à court terme », a dit Yellen devant un parterre d’entrepreneurs et entrepreneuses.

Elle a fait miroiter à l’Afrique un « partenariat » en matière de développement, d’investissement et de commerce dans les domaines du climat, de la santé ou de la sécurité. Il s’agit de réaliser le « potentiel économique massif » représenté par l’Afrique du fait de sa jeunesse et de la croissance de sa population et de ses classes moyennes, a-t-elle dit.