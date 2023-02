Lancer une entreprise sociale et solidaire, c’est créer de l’activité économique

Mécanisme majeur et planétaire de l’économie sociale et solidaire, JEUN’ESS est le fruit d’une collaboration étroite qui fédère les énergies de l’OIT, du ministère de l’Economie et de la Planification, partenaire institutionnel et de la Délégation de l’Union Européenne. Il prend rang aujourd’hui comme le plus grand projet dans le monde en matière d’ESS (Economie Sociale et Solidaire au sein de l’OIT, avec une enveloppe de 10 Millions de Dollars.

Le ministre de l’Economie et de la Planification a annoncé, ce jeudi 9 février 2023, qu’à l’issue de la deuxième session du comité de pilotage du projet JEUN’ESS, le principe de diffusion de ce programme auprès de tous les Etats avec le soutien de toutes les parties intervenantes, notamment financières, a été retenu et établi.

Il vise la création d’emploi décent pour les jeunes dans les zones défavorisées et la transition vers l’économie formelle travers la promotion de l’ESS. Le projet propose une approche fondée sur la promotion et le renforcement de l’entrepreneuriat collectif à travers les organisations et les mécanismes de l’ESS.

Le ministère de l’Economie a confirmé, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, qu’il s’emploie à montrer, dans ce contexte, que l’économie sociale et solidaire représente l’une des tendances les plus importantes qui ont été incluses dans le plan de développement 2023-2025, en tant qu’élément important dans la promotion de l’activité économique et de l’entrepreneuriat, la création de nouvelles opportunités d’emploi, ainsi qu’un mécanisme efficace d’autonomisation économique, en particulier au profit des jeunes et des femmes.

Le ministère a également souligné l’importance de ce programme dans la promotion du développement dans les régions, en particulier les régions intérieures, en valorisant leurs capacités et leurs réserves naturelles et en les exploitant dans des projets qui offrent aux jeunes une source indépendante de moyens de subsistance et un travail décent.

140 projets ESS dans les régions de l’intérieur

Le projet « Jeun’ess », intervenant dans les gouvernorats de Jendouba, Kef, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gabès et Kébili, fournira l’appui technique et financier pour la création d’au moins 140 projets d’économie sociale et solidaire impliquant des jeunes hommes et femmes en tant que bénéficiaires directs de ces projets et ciblera les secteurs à fort potentiel de création d’emplois décents pour les jeunes hommes et femmes avec une attention particulière pour les secteurs suivants : le tourisme, la culture et l’artisanat, l’agriculture et l’agro-industrie, les «emplois verts», le digital solidaire, les services sociaux et les services aux personnes ainsi que les projets favorisant la transition des jeunes travailleurs informels vers l’économie formelle.

Le ministre de l’Economie et de la planification Samir Saied, a souligné , à cet égard, l’importance de la formation, en particulier en ce qui concerne la bonne gouvernance, la promotion et la commercialisation, afin de garantir la durabilité des projets actualisés, mettant l’accent sur la possibilité de lier ces programmes au mécanisme de partenariat entre les secteurs public et privé.

La réunion de ce jeudi 9 février a été l’occasion de présenter la voie à suivre pour bénéficier du programme, ses composantes et ses étapes, en plus d’échanger des points de vue et des propositions pour le renforcer et travailler à le diffuser dans tous les gouvernorats ayant des moyens de développer son potentiel de financement, en particulier avec les partenaires de l’Union européenne.

La réunion a également permis de passer en revue les résultats enregistrés au cours de l’année écoulée et le plan de travail pour l’année 2023. A été plus particulièrement souligné l’intérêt croissant des jeunes pour les composantes de ce programme et la volonté de bénéficier de ses mécanismes, singulièrement les mécanismes de formation et d’information pour incarner les idées des projets qu’ils portent et les moyens d’aider à les concrétiser sur le terrain, leur permettant de créer une source privée de moyens de subsistance, avec des rendements économiques et financiers.