L’Arabie saoudite et l’Iran reprennent  les relations diplomatiques

L’Iran et l’Arabie saoudite ont convenu vendredi de rétablir leurs relations après une rupture diplomatique de sept ans qui a alimenté les tensions dans le Golfe et aggravé les conflits au Yémen et en Syrie.

L’accord a été conclu à l’issue de discussions à Pékin entre les hauts responsables de la sécurité des deux puissances rivales du Moyen-Orient.

« À l’issue de ces discussions, l’Iran et l’Arabie saoudite sont convenus de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades dans un délai de deux mois », a indiqué l’agence de presse iranienne IRNA.

Les médias iraniens et saoudiens ont indiqué qu’une déclaration des deux pays souligne le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre pays.

L’agence de presse nationale saoudienne a déclaré que les deux pays avaient également convenu d’activer un accord de coopération en matière de sécurité signé en 2001, ainsi qu’un autre accord antérieur sur le commerce, l’économie et l’investissement.

Le plus haut responsable iranien de la sécurité, Ali Shamkhani, qui a signé l’accord avec le conseiller saoudien à la sécurité nationale, Musaed bin Mohammed Al-Aiban, a rendu hommage à la Chine pour son rôle dans le rapprochement, a rapporté l’agence iranienne Nour News. L’Arabie saoudite et l’Iran ont tous deux remercié l’Irak et Oman d’avoir accueilli les pourparlers en 2021 et 2022.

Les deux principales puissances musulmanes chiites et sunnites du Moyen-Orient sont en désaccord depuis des années et ont soutenu des camps opposés dans des guerres par procuration au Yémen, en Syrie et ailleurs.

L’Arabie saoudite a rompu ses relations avec l’Iran en 2016 après que son ambassade à Téhéran a été prise d’assaut lors d’un différend entre les deux pays concernant l’exécution par Riyad d’un religieux musulman chiite.

Un haut responsable de la sécurité iranienne a déclaré que l’accord de vendredi avait été approuvé par le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

« C’est la raison pour laquelle Shamkhani s’est rendu en Chine en tant que représentant du guide suprême », a déclaré ce responsable à Reuters. « L’establishment voulait montrer que la plus haute autorité en Iran soutenait cette décision.