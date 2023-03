L’association ALERT appelle à faire face aux lobbies bancaires

Le président de l’association « ALERT » pour la lutte contre l’économie de rente, Louay Chebbi, a indiqué samedi, à Tunis, que « les lois en Tunisie ne protègent pas l’intérêt général. Elles servent plutôt des cartels économiques puissants et influents au sein de l’Etat ».

Il a qualifié, lors d’une conférence de presse organisée par son association, dans le cadre de sa campagne contre le Cartel des banques en Tunisie, de « destructives », ces lois qui défendent, selon lui, les intérêts de certains groupes au détriment de ceux de la société.

Chebbi a, ainsi, souligné l’impératif pour les citoyens de s’unir pour faire pression sur le système bancaire qui est en train de réaliser ses bénéfices colossaux, sans que l’économie nationale n’en tire profit, ajoutant qu’au cours de la période 2011-2021, l’Etat s’est endetté auprès des banques à des taux excessifs.

Il a expliqué que son association œuvre à contribuer à l’émergence d’une opinion publique économique consciente et capable de révéler les dépassements commis par les différents cartels économiques.

De son côté, le coordinateur de l’association ALERT, Houssem Saad, a estimé que « l’économie de rente est derrière l’hégémonie des banques tunisiennes, les banques faisant partie de réseaux économiques qui monopolisent des secteurs entiers de l’économie ».

Il a considéré nécessaire de faire réussir cette campagne, laquelle vise à révéler toute la vérité sur les dépassements commis par les lobbies bancaires qui s’enrichissent sans contribuer à stimuler la croissance économique.

ALERT est une association de lutte contre l’économie de rente. Elle a pour objectif de dénoncer les abus du système rentier tunisien, à travers l’émergence d’une conscience collective et la coordination avec les institutions étatiques

