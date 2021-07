L’association de pédiatrie appelle à la suspension des activités des établissements de protection de l’enfance suite à l’apparition du variant Delta

-L’association tunisienne de pédiatrie a exprimé samedi son inquiétude face à l’aggravation de la situation sanitaire suite à l’apparition du nouveau variant Delta.

Elle a souligné dans un communiqué publié aujourd’hui, la nécessité d’inclure les enfants dans la stratégie nationale de vaccination anti Covid-19 pour garantir la rentrée scolaire 2021-2022 dans de bonnes conditions.

Cette association a appelé les familles à éviter les rassemblements et fêtes familiales ainsi que les déplacements avec leurs enfants aux grandes surfaces et autres sorties, notamment suite à l’augmentation des cas de contamination et d’hospitalisation des enfants.

Le port du masque est obligatoire pour les enfants âgés de plus de 6 ans, en cas de sortie », a-t-elle précisé, relevant la nécessité pour les enfants de porter le masque sanitaire en cas de suspicion de contamination ou de contamination.

Elle a également appelé au report des consultations médicales non urgentes et l’accélération de la vaccination anti Covid-19 pour les adultes et les jeunes.