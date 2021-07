L’ATTT et Monétique Tunisie discutent de nouveaux moyens de paiement de la visite technique

Le directeur technique des véhicules à l’Agence technique du transport terrestre (ATTT),Yahia Chiboub, a annoncé , jeudi, que l’Agence et Monétique Tunisie sont en train de discuter de nouveaux moyens de paiement autres que ceux en vigueur depuis 2020, avec l’introduction des cartes bancaires, de La Poste et le e-Dinar pour les rendez-vous de la visite technique et sa facturation.

- Publicité-

S’exprimant sur Mosaïque fm, il assuré que de nouveaux mécanismes seront annoncés dès que seront mises au point les conditions garantissant la protection des données personnelles des clients et usagers.