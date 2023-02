Le Botswana prévoit une croissance de 4%

Le gouvernement du Botswana a annoncé qu’il prévoit une croissance économique de 4% cette année, et de 5.7% à moyen terme.

Lors du discours annuel sur le budget devant le parlement, la ministre des finances du pays a déclaré que le Botswana voulait augmenter ses dépenses en matière d’infrastructures pour l’année 2023 2024 afin de débloquer les contraintes à la croissance économique du pays riche en diamants.

Le gouvernement a également revu à la hausse son estimation de croissance pour 2022, à 6,7 % contre une prévision antérieure de 4,2 %,

Selon la ministre cette révision est due à de meilleures performances que prévues dans les secteurs minier et non minier, notamment en termes de commerce de diamants, d’eau et d’électricité.

En près de 60 ans, depuis que le Botswana a obtenu son indépendance du Royaume-Uni, il est passé du statut de pays pauvre à celui de pays à revenu intermédiaire supérieur.

Et a été au cours de la dernière décennie, l’une des économies à la croissance la plus rapide d’Afrique.