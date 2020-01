Le cabinet fiscal Jelil Bouraoui s’associe à Andersen Global

Andersen Global a annoncé la signature d’un accord de collaboration avec le cabinet fiscal Jelil Bouraoui & Associés, basé en Tunisie, afin d’étendre sa présence en Afrique.

Fondé par l’associé directeur Jelil Bouraoui en 1981, le cabinet Jelil Bouraoui & Associés s’est développé pour inclure plus de 40 professionnels de la fiscalité et est un cabinet fiscal à service complet, fournissant des services à une grande variété d’industries, y compris les institutions financières, l’industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, l’agriculture, l’hôtellerie, l’exploitation minière, le commerce et le transport.

“Nous sommes fermement engagés à faire en sorte que nos clients soient pleinement satisfaits des meilleures solutions de leur catégorie qui soutiennent leurs activités et nous savons qu’ils apprécient notre transparence “, a déclaré Jelil Bouraoui, cité par Business Wire. ” J’ai passé une partie de ma carrière chez Arthur Andersen il y a plus de 30 ans, et notre vision s’aligne fortement sur celle d’Andersen Global. Nous sommes impatients de renforcer notre présence non seulement en Afrique, mais aussi à l’échelle mondiale grâce à notre collaboration”.

” La collaboration avec Jelil Bouraoui & Associés en Tunisie était le « plus » le plus logique. Nous avons également le plaisir d’accueillir Jelil de nouveau au sein de la famille Andersen “, a déclaré Mark Vorsatz, président du conseil d’administration d’Andersen Global et PDG d’Andersen. ” Jelil et son équipe démontrent constamment leur engagement à la gérance et à fournir aux clients un processus sans faille, ce qui incarne si clairement nos valeurs. Pendant cette période, il est crucial que nous nous associons avec des individus synergiques alors que nous continuons à développer notre plateforme mondiale”.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composée de professionnels du droit et de la fiscalité du monde entier. Créé en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 5 000 professionnels dans le monde entier et est présent dans plus de 167 endroits par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets associés.