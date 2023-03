Le cauchemar des Européens : 1000 migrants de plus par jour en Italie, cet été !

En Europe, on parle de plus en plus d’une « nouvelle crise des migrants » induite par ce qui se passe en Tunisie et qui pourrait conduire à l’arrivée de « 1 000 personnes supplémentaires par jour » en Italie cet été… et à la poursuite de leur voyage vers le Royaume-Uni. La perspective, de moins en moins invraisemblable est évoquée par le « Daily Mail », qui se réfère à « des scènes violentes [qui] ont éclaté dans les centres de rétention des migrants en Italie à la suite d’un afflux de réfugiés en provenance d’Afrique, faisant craindre que des scènes similaires n’atteignent le Royaume-Uni ».

Le première ministre italienne Giorgia Meloni, parle d’une « invasion » de migrants à laquelle est confronté son pays cet été et a appelé les autres Etats de l’UE à l’aider à résoudre ce problème.

Ses propos ont été repris par son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, qui a prévenu que « mille personnes par jour commenceront à arriver », tout en tirant la sonnette d’alarme sur le nombre croissant de migrants qui traversent illégalement la frontière depuis la Tunisie et la Libye.

Cette déclaration intervient alors que de violents affrontements ont éclaté entre les migrants et la police anti-émeute à la caserne Annarumma, Via Cagni, à Milan, mardi.

Environ 20 000 migrants ont traversé la Méditerranée et atteint les côtes italiennes depuis le début de l’année, soit trois fois plus qu’en 2022.

Elément nouveau : l’augmentation des flux de migrants arrivant en Italie a donné lieu à des mises en garde contre des affrontements violents similaires sur les côtes du Royaume-Uni dans le courant de l’année. De nombreux migrants ayant obtenu l’autorisation de rester dans l’UE ont tenté de se rendre en Grande-Bretagne.

« Une tempête parfaite de températures hivernales douces, de troubles en Tunisie et de tremblements de terre en Syrie et en Afghanistan a été attribuée à l’augmentation du nombre de migrants », explique le tabloïd londonien qui, ajoute que « l’ordre donné aux forces de sécurité d’expulser tous les migrants vivant illégalement en Tunisie…a forcé les gens à fuir le pays, même s’ils n’avaient pas l’intention de faire la dangereuse traversée vers l’Europe ». Et de dramatiser encore en indiquant que « cette semaine, le gouvernement italien a accusé le groupe mercenaire russe Wagner d’encourager les migrants libyens à traverser la Méditerranée en raison du soutien de l’Italie à l’Ukraine ».

Parmi les arrivées en Italie cette année, le premier pays d’origine est la Côte d’Ivoire (3 223), suivie de la Guinée (2 906). Un fonctionnaire de l’ONU, citée par la même source, a déclaré que ces personnes étaient en grande partie parties de Tunisie. À titre de comparaison, 1 535 Tunisiens sont arrivés en Italie depuis le début de l’année. Ce phénomène a déjà mis à rude épreuve les systèmes d’asile en Belgique et aux Pays-Bas, ajoute-t-elle.

L’Italie gagnée par l’alarmisme

La semaine dernière, Meloni a déclaré : « Si l’Europe ne se mobilise pas et continue d’accueillir des réfugiés, elle ne pourra pas le faire » : Si l’Europe ne se bouge pas et continue à nous laisser seuls, il y aura une invasion cet été. Les chiffres sont frappants et avec la saison des beaux jours, le problème ne peut que s’aggraver ». Et Tajani d’ajouter, à son tour, « Si la Tunisie explose, mille personnes par jour commenceront à arriver ».

L’Italie souhaite que le Fonds monétaire international (FMI) débloque un prêt de 1,9 milliard de dollars à la Tunisie, craignant que sans cet argent, le pays ne soit déstabilisé et ne déclenche une nouvelle vague de migrants vers l’Europe.

Les négociations sur le renflouement de la Tunisie avec le FMI sont dans l’impasse depuis des mois, les États-Unis, entre autres, exigeant des réformes profondes de la part du président Kais Saied pour débloquer les fonds.

Mais les discussions ont été entravées par les bouleversements politiques en Tunisie depuis juillet 2021, lorsque Saied s’est emparé de la plupart des pouvoirs, fermant le parlement et gouvernant par décret.

La migration irrégulière incontrôlée ne peut être réduite qu’en améliorant les conditions de sécurité et de stabilité économique », a déclaré M. Tajani, ajoutant que l’Italie cherchait à augmenter les opportunités de formation pour les Tunisiens en tant qu’alternative à la migration.

Meloni a pris ses fonctions en octobre en promettant de réduire les flux migratoires illégaux, mais les chiffres n’ont fait qu’augmenter depuis.

La question est devenue beaucoup plus sensible depuis qu’au moins 86 migrants se sont noyés dans un naufrage au large du sud de l’Italie le mois dernier.

Le mois dernier, les dirigeants de plusieurs pays de l’UE ont également rédigé une lettre dans laquelle ils expriment leur inquiétude quant à l’approche de l’UE en matière d’immigration.

Les dirigeants de Malte, du Danemark, de la Grèce, de la Lituanie, de la Lettonie, de l’Estonie, de l’Autriche et de la Slovaquie ont tous fait part de leur inquiétude quant au système d’asile « défaillant » de l’Union, rapporte The Telegraph.

La lettre ajoute : « L’immigration clandestine est redevenue l’une des questions les plus pressantes de l’UE.

Sans efforts renouvelés et fructueux […] on ne peut que s’attendre à ce que la migration irrégulière vers l’Europe se poursuive et augmente dans les années à venir ».