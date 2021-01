Le Centre Harvard reconduit pour ses programmes pour les étudiants et universitaires tunisiens

Le Centre d’études sur le Moyen-Orient (CMES) de Harvard a annoncé qu’il continuera à offrir un large éventail d’opportunités et de programmes de recherche par l’intermédiaire de son bureau en Tunisie pendant six années supplémentai res, grâce à un don de 2 millions de dollars de Hazem Ben-Gacem, un ancien étudiant de Harvard, en 1992.

Le bureau, qui a ouvert ses portes à Tunis en janvier 2017 grâce à un don initial de Ben-Gacem , offre aux étudiants et aux universitaires un pont vers des installations d’archives tunisiennes renommées, sert d’incubateur pour l’analyse de l’évolution des mouvements sociaux, culturels, juridiques et politiques dans la région, et offre un centre intellectuel pour les universitaires de la Tunisie, du Maghreb, de la Méditerranée et de la région du Moyen-Orient élargi.