Le Chef de l’Etat honore les sélections nationales sacrées en 2021

Le président de la République, Kaies Saied a présidé mardi au palais de Carthage une cérémonie donnée en l’honneur des sportifs tunisiens, toutes disciplines et spécialités confondues, qui ont brillé et fait honneur au drapeau tunisien lors des grands rendez-vous internationaux et continentaux.

- Publicité-

A cette occasion, Saied a honoré la sélection nationale ayant pris part aux jeux paralympiques de Tokyo, l’équipe de Tunisie de basket-ball qui avait remporté la coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 et et la sélection seniors de volley-ball championne d’Afrique 2021.

La sélection paralympique avait, rappelle-t-on, récolté onze médaille (4 or, 5 argent et 2 bronze).

Le cinq national avait, pour sa part, remporté la CAN de basket-ball au Rwanda en s’imposant en finale face à la Côte d’Ivoire 78-75. Il s’agit du 3e sacre continental, le 2e d’affilée pour la Tunisie.

Les volleyeurs ont, quant à eux, été sacrés champions d’Afrique à la dernière édition de la CAN à Kigali (Rwanda) après leur victoire en finale aux dépens du Cameroun 3-1. La Tunisie compte ainsi grâce à ce 3e sacre successif, 11 titres africains.