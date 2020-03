Le chef du gouvernement préside l’ouverture de la 37ème session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur

Présidant ce dimanche l’ouverture de la 37ème session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a souligné l’importance de la coopération arabe commune dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la cybercriminalité et la migration irrégulière.

Dans son allocution d’ouverture, le chef du gouvernement a mis l’accent également sur l’importance de promouvoir la coopération arabe en matière d’expertise au niveau sécuritaire.

Elyes Fakhfakh a insisté sur la nécessité de promouvoir les dispositifs d’action et les mécanismes de travail et de développer la coopération entre les diverses structures et organisations régionales et internationales. Le but étant, selon lui, de mettre en place un système de gouvernance globale en matière de sécurité consacrant les attributs de l’Etat de droit et des institutions et le respect des droits humains.

“La lutte contre le terrorisme et le crime organisé ne relève pas seulement du traitement sécuritaire, mais exige l’adoption d’une approche éducative, sociale, économique et médiatique globale”, a estimé Fakhfakh.

Pour sa part, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koumen a mis l’accent sur la nécessité de faire face aux crimes dont en premier lieu le crime terroriste qui se nourrit de notions racistes et d’une mauvaise interprétation de la religion.

Il a rappelé, à cet égard, la publication cette année par le Conseil de la liste arabe noire des exécutants, commanditaires et responsables du financement d’actes terroristes, précisant que plusieurs entités figurent sur cette liste élaborée par une commission juridique ad hoc conformément aux critères établis par le Conseil.

Selon lui, le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur va examiner aujourd’hui la création d’une équipe d’experts arabes chargés de repérer les menaces terroristes et d’analyser avec célérité les actes terroristes.

Le ministre de l’Intérieur saoudien, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz, président d’honneur du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur a estimé, quant à lui, que la menace du terrorisme pèse encore sur la sécurité et la stabilité des pays arabes, insistant sur la nécessité d’en tarir les sources et d’unifier les efforts arabes pour garantir la sécurité et la stabilité de la région arabe.

La 37ème session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur a été l’occasion d’examiner les rapports présentés par le secrétaire général du Conseil et le président de l’Université arabe Nayef des sciences sécuritaires résumant les travaux du Secrétariat général entre les 36 et 37 èmes sessions de ses assises.