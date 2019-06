Le Club Africain vainqueur du 130e derby de la capitale

Le Club Africain est sorti vainqueur du 130e derby de la capitale qui l’a opposé cet après-midi, à Radès, face à son voisin l’Espérance sportive de Tunis (2-1), dans le cadre de la mise à jour de la 24e journée du championnat de la Ligue 1 du footbal professionnel.

Yassine Chammakhi a ouvert la marque pour les clubistes à la 29e en contournant la défense esparantiste et adressant un tir croisé trompant le gardien Rami Jeridi.

Avant la pause, Saad Beguir égalise pour les sang et or d’un superbe tir du gauche (43). Mais au début de la deuxième période (57e), suite à un centre de Chammakhi, Mannoubi Haddad de la tête, double la mise pour le club de Bab Jedid qui réalise son 11e succès de la saison.

A la faveur de cette victoire, le C. Africain se hisse à la 4e place du classement avec 37 points, un rang qualificatif pour la coupe de la CAF mais qui risque de lui être ravi par l’US Ben Guerdane (35 points) en cas de victoire mercredi prochain à domicile face à l’Espérance de Tunis, en match en retard de la 25e journée.

De son côté, l’Espérance ST, sacrée championne de Tunisie depuis la précédente journée, essuie sa deuxième défaite de la saison et conserve ses 56 points.

Contrairement au Club Africain qui affichait presque complet ce dimanche, la formation sang et or alignée a été amputée des services de plusieurs de ses cadres retenus en Equipe Nationale en prévision de la CAN-2019 et d’autres joueurs blessés.

Résultat:

A Radès (16h)

C.Africain – Espérance ST 1-2

Buts:

C.Africain : Yassine Chammakhi (29), Mannoubi Haddad (57)

Espérance de Tunis : Saad Bguir (43)

Classement: Pts J G N P Bp Bc DB

1-ES Tunis 56 24 17 5 2 36 12 24 Champion

—————————————————————————————————–

2-CS Sfaxien 49 25 13 10 2 32 15 17

3-ES Sahel 48 24 13 9 2 36 17 19

4-Club Africain 37 25 11 4 10 22 22 0

5-US Ben Guerdane 35 24 9 8 7 21 19 2

6- C A. Bizertin 32 25 9 8 8 29 26 3

7-US Monastirienne 31 25 8 7 10 30 28 2

-US. Tataouine 31 25 7 10 8 29 36 -7

9-Stade Tunisien 28 24 7 7 10 26 31 -5

10-ES. Métlaoui 27 25 6 9 10 19 25 -6

11-JS Kairouanaise 25 25 6 7 12 17 29 -12

12-CS Hammam-Lif 22 25 4 10 11 14 22 -8

13-Stade Gabésien 20 25 5 8 12 20 30 -10

—————————————————————————————————–

14-AS Gabès 18 25 4 6 15 20 39 -19 (Relégué en L2)