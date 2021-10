Le CMAM annonce la parution du livre « Les Compositions Musicales Arabes Actuelles », entre tonalités et modalités »

Le centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM, Ennejma Ezzzahra) a annoncé la parution du livre « Les Compositions Musicales Arabes Actuelles », « entre tonalités et modalités » un livre de 200 pages, signé par Dr. Fakher Hakima, Professeur et Directeur de l’Institut Supérieur de musique de Sousse/ Ce nouvel opus est coédité par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes et les Éditions Sotumedias.

Cet ouvrage est une tentative pour révéler une pensée très particulière qui accompagne l’acte musical au moment même de son action, un acte qui s’appuie sur l’hégémonie du « sens » et du talent métaphysique comme moteur. Ce livre traduit la conviction que l’acte musical n’est pas un acte aléatoire, au contraire, c’est une logique orientée par la pensée, les choix et les orientations du compositeur, en rapport avec une grammaire et un style musical acquis. Ce livre est composé de deux chapitres principaux. Un premier chapitre est consacré à l’analyse de «La pensée musicale active» comme procédure instantanée au moment de l’action musicale.

Le deuxième chapitre comprend une étude socioculturelle qui énumère les facteurs et les outils de la pensée musicale et son impact sur le changement du style de composition et d’improvisation musicale actuelle. Ce chapitre contient également une étude musicale analytique et expérimentale qui discute la dichotomie tonale modale