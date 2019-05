Le Comité d’organisation dévoile la mascotte officielle et lance une billetterie en ligne

Le Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) a dévoilé, dimanche, la mascotte officielle de l’édition Egypte-2019 et lancé un site électronique pour la vente des billets.

Baptisée “Tut”, en référence au Pharaon “Toutankhamon”, cette mascotte présente un garçon vêtu aux couleurs de la sélection égyptienne et posant ses pieds sur le ballon officiel de la compétition.

Pour faciliter la vente de billets de la compétition continentale, le Comité d’organisation a mis en ligne le site électronique “Tazkarti.com”, tout en permettant à chaque supporter de retirer une carte d’identité (Fan ID) pour se procurer les tickets, comme ce fut le cas lors de la Coupe du monde Russie-2018.

Ainsi, les supporters seront appelés à s’enregistrer sur le site “www.tazkarti.com” pour avoir ce Fan ID, qui leur assure accès aux stades.

Cette démarche a été appliquée dans différentes compétitions internationales pour assurer la sécurité des supporters dans les stades et organiser l’opération de vente.

L’Egypte accueillera la CAN (21 juin-19 juillet) pour la cinquième fois de son histoire, après les années 1959, 1974, 1986, 2006.

Les compétitions se dérouleront dans six stades et quatre villes, avec la participation, pour la première fois dans l’histoire de la CAN, de 24 sélections au lieu de 16.