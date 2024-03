Le Conseil de sécurité va  voter une résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza pendant Ramadan

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’apprête à voter une résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire à Gaza pendant le mois sacré de Ramadan, mais les États-Unis ont averti que cette mesure pourrait nuire aux négociations visant à mettre fin aux hostilités entre Israël et le Hamas.

La résolution, présentée par les dix membres élus du Conseil, est soutenue par la Russie et la Chine, qui ont opposé leur veto à une résolution parrainée par les États-Unis vendredi, qui soutenait « un cessez-le-feu immédiat et durable » dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Le groupe des 22 pays arabes à l’ONU a publié une déclaration vendredi soir appelant les 15 membres du Conseil à « agir avec unité et urgence » et à voter en faveur de la résolution « pour mettre fin à l’effusion de sang, préserver les vies humaines et éviter de nouvelles souffrances et destructions ».

« Il est grand temps d’instaurer un cessez-le-feu », a déclaré le groupe arabe. Ramadan a commencé le 10 mars et se termine vers le 9 avril.

Le Conseil devrait voter la résolution lundi matin. Le vote était prévu pour samedi matin, mais il a été retardé tôt samedi, selon un diplomate de l’ONU.

De nombreux membres espèrent que l’organe le plus puissant des Nations unies, qui est chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales, exigera la fin de la guerre qui a commencé le 7 octobre.

Depuis lors, le Conseil de sécurité a adopté deux résolutions sur l’aggravation de la situation humanitaire à Gaza, mais aucune n’a appelé à un cessez-le-feu.