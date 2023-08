Le Tayar appelle le gouvernement à se pencher sur les priorités économiques et sociales

Le Courant populaire a appelé le gouvernement à se pencher sur les priorités économiques et sociales urgentes en vue d’améliorer les conditions de vie des Tunisiens.

Dans une déclaration publiée lundi, en réaction à la nomination d’un nouveau chef du gouvernement, le parti a souligné la nécessité de mobiliser les ressources financières et de trouver des alternatives à l’appui du Fonds monétaire international.

Dans ce contexte, le Courant populaire a invité le gouvernement à dévoiler son programme pour pouvoir évaluer son action ultérieurement, et ce conformément aux dispositions de la Constitution.

Il a, par ailleurs, appelé à combler la vacance au sein des différentes structure de l’Etat et à revoir certaines nominations au sein de l’administration.

Pour le parti, le gouvernement doit avoir une vision prospective et globale en vue de sortir, définitivement, le pays de la situation de précarité et établir une stabilité stratégique.

