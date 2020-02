Le CS Sfaxien rejoint l’US Monastir à la 2e place, le S.Tunisien remporte le petit derby de la capitale

Le CS Sfaxien a rejoint l’US Monastir à la deuxième place du tableau grâce à sa victoire sur ce même adversaire (1-0), dimanche, dans le match choc de la 14e journée de la Ligue 1 de football professionnel, tandis que le S.Tunisien a conforté sa place au pied du podium après avoir remporté le petit derby de la capitale aux dépens du C.Africain (1-0).

La formation sfaxienne a attendu la 79e minute pour ouvrir le score à domicile par l’intermédiaire du Nigérian Kingsley Eduoh, abordant cette phase retour de la compétition sous les meilleures auspices, puisque cette victoire lui permet de rejoindre son adversaire du jour à la deuxième place du classement avec 28 points chacun.

Dans le petit derby de la capitale, disputé au stade Ennaifer, la formation du Bardo a arraché une victoire inespérée aux dépens du Club Africain grâce à un but de Heykel Chikhaoui dans les arrêts de jeu (90+3). Un succès qui rapproche les Stadistes du podium (4e, 27 points), à une longueur du duo USMO-CSS et les éloigne de leur adversaire du jour, toujours cinquième (23 points).

A Ben Guredane, l’équipe de la place a été tenue en échec par l’ES Metlaoui (2-2), se contentant d’un petit point qui la maintient au bon milieu du tableau (19 points), tandis que pour les visiteurs, ce partage des points n’arrange pas les choses puisqu’ils occupent toujours l’avant-dernière place avec 10 points. Ils risquent même de se retrouver lanterne rouge en cas de victoire de l’US Tataouine, à Radès, face au leader espérantiste, dans le dernier match de la journée qui se joue en ce moment.

Les buts de l’ES Metlaoui ont été l’oeuvre de Boubaker Diarra (16) et Ibrahim Mushili (73), tandis que ceux de ‘lUS Ben Guerdane ont été inscrits par Khaled Yahia (41) et Mabrouk Jendli (82).

Le CS Chebba a réussi une belle opération en s’imposant à domicile face à la JS Kairouan grâce à deux réalisations de Rached Arfaoui (21) et Mohamed Attia (54), s’approchant davantage du milieu du tableau où il occupe désormais la 9e position avec 15 points. Les Aghlabides eux se mettent en danger puisqu’ils ne sont qu’à 4 longueurs d’avance de la lanterne rouge.

Les résultats partiels

Dimanche:

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – ES Metaloui 2-2

A Sfax:

CS Sfaxien – US Monastir 1-0

A Soliman:

AS Soliman – JS Kairouan 2-0

Au Bardo :

S.Tunisien – C.Africain 1-0

A Radès (16h00):

Espérance de Tunis – US Tataouine

Samedi

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – CA Bizertin 2-1

A Hammam-Sousse ( huis clos):

Etoile du Sahel – CS Chebba 0-0

Classement provisoire

PTS J G N P Bp BC DIF

1. Espérance ST 37 13 12 1 0 28 6 +22

2. US Monastir 28 14 8 4 2 19 7 +12

. CS Sfaxien 28 14 9 1 4 18 12 +6

4. Stade Tunisien 27 14 8 3 3 17 10 +7

5. Club Africain 23 14 9 2 3 19 5 +14

6. ES Sahel 20 14 5 5 4 15 11 +4

7 . US Ben Guerdane 19 14 5 4 5 16 19 -3

8. AS Soliman 17 14 5 2 7 16 16 0

9. CS Chebba 15 14 4 3 7 14 19 -5

10. CS Hammam-Lif 12 14 3 3 8 12 23 -11

-. JS Kairouan 12 14 4 0 10 12 27 -15

12. CA Bizertin 11 14 3 2 9 13 26 -13

13. ES Metlaoui 10 14 2 4 8 8 16 -8

14. US Tataouine 8 13 2 2 9 6 16 -10