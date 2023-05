Le défaut de paiement de la Tunisie est-il imminent ? 

La Tunisie pourrait bien éviter ce qui ressemble aujourd’hui à un défaut de paiement probable dans les prochains mois. Les négociations actuelles avec le FMI et l’UE pourraient donner à son président, Kais Saied, l’illusion d’une victoire à court terme accompagnée d’une conditionnalité plus légère. Mais aucune victoire « tactique » ne changera la faillite effective sous-jacente de l’économie. Elle ne fera qu’accentuer la pression croissante sur la partie la plus fragile de la population. La probabilité de devoir recourir à de futurs programmes de financement de sauvetage restera élevée. Telle est la conclusion d’une analyse livrée par Bassem Snaije, directeur de la société de conseil Cosmos Advisors et Francis Ghiles membre du King’s College à Londres sur les colonnes de la Fondation Rosa Luxembourg..

Il y est expliqué qu’un plan économique plus ambitieux, basé sur des changements structurels du modèle économique et du contrat social lui-même, peut offrir une nouvelle vision de l’État pour remplacer celui qui a dépassé son utilité historique – en fait, il l’avait déjà dépassé bien avant la révolte de 2011. L’engagement d’un segment aussi large que possible de la société, notamment des jeunes entrepreneurs et des agriculteurs, est le seul espoir de faire accepter des sacrifices qui seront douloureux. Le glissement actuel vers un régime autoritaire n’est pas adapté à cet objectif. Elle se heurtera à une forte résistance, à une fuite croissante des capitaux et des personnes. Les tactiques défensives et la répression suivront comme la nuit suit le jour. Le pays s’appauvrira et sera incapable de jouir des libertés fondamentales, avertissent les deux analystes. Ils appellent l’UE devrait à « cesser de se cacher derrière les prétextes de validation des programmes du FMI et de prendre l’initiative de promouvoir et d’encourager une refonte ambitieuse de la structure économique du pays en partageant son » expertise » démocratique reconnue chez elle ». L’UE peut encourager et soutenir les investissements dans le capital humain, la recherche et le développement et les transitions énergétiques, tous essentiels à la transformation nécessaire de la Tunisie, ajoutent-ils. « La démocratie tunisienne n’a jamais été là pour être perdue. Elle reste à trouver. La crise actuelle devrait être transformée en une opportunité de lancer la recherche », soulignent-ils.

Le prix de l’obligation tunisienne s’effondre

Les marchés internationaux des obligations et du crédit signalent que la Tunisie pourrait déjà être en situation de défaut de paiement. L’obligation internationale tunisienne à 10 ans avec un coupon de 5,75% émise en 2015 et arrivant à échéance en 2025, a vu son prix s’effondrer entre 48,5 et 51,5 après l’annonce du refus des conditions du FMI par le président. Le marché a clôturé le vendredi 14 avril avec un rendement de 48,5% sur cette obligation. À ce niveau de coût d’emprunt, les prévisions de défaut de paiement restent très élevées. Les marchés financiers ont été en alerte bien avant la dernière explosion contre les conditions du FMI. Les prix des spreads de crédit plaçaient la Tunisie en situation de défaut probable en 2022. Dans les rapports sur les primes de risque pays du professeur Aswath Damodaran de la Stern School of Business de l’université de New York, la prime de risque pays pour le crédit à 10 ans était déjà supérieure à 10 % par rapport aux obligations du Trésor américain, qui constituent la référence du marché. Un seuil qui indique une forte probabilité de défaillance, estiment Snaije et Ghiles.

La valeur de l’obligation 2025 à coupon de 5,75 % était en baisse depuis 2021, reflétant une détérioration rapide de la situation financière du pays depuis que le rendement de cette obligation a atteint plus de 15 %. Les retards dans les négociations pour la confirmation d’un prêt final du FMI de 1,9 milliard de dollars, suivis de l’annonce par le président de la fin des négociations, ont entraîné l’effondrement du marché, poussant le rendement à près de 50 %. A ce niveau, l’accès de la Tunisie au financement en devises sur les marchés internationaux est prohibitif.

Les agences de notation, elles, tirent la sonnette d’alarme depuis 2021. Elles ont réitéré leurs avertissements en 2022 et 2023. Tout porte à croire que la Tunisie fera défaut sur sa dette extérieure. Le consensus est basé sur les engagements extérieurs auxquels le pays est confronté à court terme et son incapacité à y faire face sans parvenir à un accord avec le FMI. L’échéancier des remboursements extérieurs de la Tunisie est remis en question.

Dans le budget 2023 du gouvernement (LF2023), les remboursements de la dette extérieure s’élèvent à 6,672 milliards de dinars tunisiens (TND), soit l’équivalent de 2 milliards de dollars, y compris un eurobond de 500 millions de dollars arrivant à échéance en octobre et 412 millions de dollars de remboursement dus sur les prêts antérieurs du FMI. Le montant devrait atteindre 2,6 milliards de dollars en 2024, y compris une euro-obligation de 850 millions de dollars arrivant à échéance en février 2024[13]. Avec l’augmentation du coût du financement et la baisse du taux de change du dinar, le service de la dette extérieure s’élève à 2,27 milliards TND pour 2023 ou 683 millions de dollars, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2022. Le financement extérieur total nécessaire pour financer le déficit budgétaire prévisionnel de 25 milliards de dinars s’élève à 14,85 milliards de dinars, soit 4,5 milliards de dollars. Une augmentation très significative par rapport à 2022.

Le document de la LF2023 identifie quelques sources de financement étranger, en particulier un prêt d’Afreximbank et de la Banque africaine de développement (BAD) garanti à la fin de 2022 pour un total de 600 millions de dollars US, et un prêt de l’Algérie pour 300 millions de dollars US. Tous les autres engagements identifiés sont conditionnés à un accord avec le FMI. Même en tenant compte de tous les montants identifiés qui seraient disponibles pour le pays, le budget laisse un grand vide de 4,77 milliards TNDs ou 1,4 milliards US$ ouvert sous la rubrique « Autres prêts étrangers ». Le risque non financé est très élevé. Le gouvernement et le président Saied n’ont d’autre choix que de s’adresser au FMI. Le déficit de financement international de 1,4 milliard de dollars souligne le besoin urgent d’un prêt de 1,9 milliard de dollars de la part du FMI. Pourtant, le président Saied proclame que les conditions du FMI dans l’accord de stabilisation et d’association sont inacceptables et dit aux Tunisiens « qu’ils doivent compter sur eux-mêmes ». Compte tenu des défis financiers auxquels le pays est confronté, la déclaration de Saied semble incompréhensible, disent les auteurs de l’analyse .

Un risque pire que celui d’un défaut de paiement

La mise en œuvre de nouvelles réductions des subventions et de contrôles plus stricts de la masse salariale du secteur public, conditions essentielles d’un accord avec le FMI, semble présenter un risque beaucoup plus élevé que celui d’un défaut de paiement. Cette évaluation est probablement le résultat du nombre croissant de manifestations et d’émeutes liées aux multiples chocs que les Tunisiens ont subis depuis la pandémie de Covid-19, soulignent les deux experts. Les protestations publiques n’ont pas été importantes dans les années 2000 sous le régime de Ben Ali, du moins jusqu’au soulèvement majeur dans la région des phosphates en 2008. Ce fut un avant-goût des émeutes de la révolte de 2010/11. Les statistiques de la Banque mondiale sur les manifestations et les émeutes dans le pays montrent qu’elles ont augmenté de manière significative après le premier accord avec le FMI en 2016 et se sont accélérées après 2019. Après le premier accord avec le FMI et les difficultés causées par la dévaluation du dinar, leur niveau d’occurrence a dépassé le pic atteint pendant la période de la révolution de 2011. À la fin de l’année 2020, leur niveau d’occurrence était trois fois plus élevé qu’en 2011 et deux fois plus élevé qu’en 2016. Les protestations se multiplient alors que le gouvernement tente de mettre en œuvre les réformes économiques et fiscales discutées avec le FMI et ses autres bailleurs de fonds internationaux, conclut l’analyse.