Le Dinar s’apprécie de 4,5 % face au Dollar

L’atténuation du déficit courant, constaté par la BCT dans sa dernière note de conjoncture du mois d’octobre 2020, a eu un effet positif, non seulement sur le stock de devises mais également sur le taux de change du dinar, notamment vis-à-vis du dollar américain. En effet, les pressions sur le compte extérieur demeurent actives et toute détérioration du solde commercial (par le fait d’une accélération démesurée des importations, non accompagnée d’un affermissement conséquent des exportations) et/ou du solde de la balance des services pourraient aggraver le déficit courant.

- Publicité-

Au niveau des réserves en devises, elles se sont élevées, au 5 octobre 2020, à 7.599 MUSD (ou 143 jours d’importation), en hausse de 9,9% par rapport à leur niveau de fin de 2019 (6.955 MUSD ou 111 jours d’importation). Comparativement aux moyennes du mois de juillet 2020, le taux de change du Dinar s’est déprécié, en août 2020, de 0,7% face à l’Euro et s’est apprécié de 2,6% vis-à-vis du Dollar américain. Par rapport à la même période de l’année précédente, le taux de change du Dinar, du mois d’août 2020, s’est déprécié de 1,7% face à l’Euro et s’est apprécié de 4,5% face au Dollar américain, après avoir enregistré des appréciations de 0,4% et 2,2% respectivement, un mois auparavant.