Le gaz algérien séduit les investisseurs étrangers

Le ministre algérien de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, interviendra lors de la conférence African Energy Week (AEW) : Invest in African Energy 2024 – qui se tiendra du 4 au 8 novembre au Cap. Alors que le pays s’efforce d’attirer de nouveaux investissements dans le domaine du pétrole et du gaz, le ministre fera la lumière sur les opportunités à venir en matière d’exploration, de production et de développement d’infrastructures.

L’Algérie se veut une destination attrayante pour les investissements dans le secteur de l’énergie, grâce à ses réserves substantielles et à ses capacités de production. Avec des réserves de pétrole prouvées de 12,2 milliards de barils et une capacité de production quotidienne de 970 000 barils, le pays se classe au troisième rang des producteurs de pétrole en Afrique, souligne l’African Energy Chamber. En outre, l’Algérie occupe une position de choix sur le marché mondial du gaz naturel, avec 159 trillions de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel, ce qui la place au dixième rang mondial. Conformément au statut du pays en tant que pôle d’investissement, AEW 2024 sera l’occasion de mettre en lumière les réserves substantielles et les capacités de production du pays, alors que les investisseurs se tournent vers ce marché lucratif.

Soulignant l’approche proactive du ministère en matière de partenariats, le ministre Arkab a engagé des négociations avec la multinationale américaine ExxonMobil en janvier 2024 afin d’explorer des coentreprises dans le domaine de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz. Un accord imminent devrait être annoncé prochainement. Alors que le pays cherche à exploiter ses ressources pétrolières et gazières, de tels partenariats sont essentiels dans ses efforts pour augmenter sa production de pétrole et de gaz et développer ses exportations de GNL et de gazoducs grâce à de nouvelles initiatives de forage d’exploration.

Outre les partenariats internationaux, l’Algérie a renforcé ses liens énergétiques avec la Turquie, en prolongeant un contrat de fourniture de gaz pour assurer l’achat de 4,4 milliards de mètres cubes (mmc) de GNL par an jusqu’en 2027. Cette extension, officialisée lors de la visite officielle du président turc en Algérie, souligne l’engagement des deux pays en faveur de la coopération énergétique. La nation nord-africaine est également un fournisseur clé de gaz pour les marchés européens tels que l’Italie, la France et l’Espagne. L’Algérie a exporté 22,4 milliards de m3 de gaz vers l’Italie en 2022, contre 20 milliards de m3 en 2021, l’Italie étant devenue son plus grand importateur de gaz grâce à des contrats à long terme via le gazoduc transméditerranéen. De même, la dépendance de l’Espagne à l’égard du gaz algérien a grimpé à 24 % de ses approvisionnements totaux en 2022. Grâce au gazoduc Medgaz, l’Algérie fournit environ 9 % de la consommation totale de gaz de la France.

