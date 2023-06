Le Gouvernement italien met à la disposition des étudiants tunisiens 261 mensualités de bourses, au titre de l’année universitaire 2023-2024, annonce le ministère de l’enseignement supérioeur et de la recherche scientifique .

Dans un communiqué, le dépratrement de l’enseignement supérieur appelle tous les candidats intéressés à remplir et à soumettre le formulaire de demande avant le 09 juin 2023 en ligne sur le site suivant : www.studyinitaly.esteri.it, puis envoyé l’accusé de dépôt du dossier à l’adresse électronique suivante : [email protected].

La meme source pércise que les autorités italiennes accorderont ces bourses aux nouveaux étudiants à partir du 01 janvier 2020. Le 01 novembre 2023 l’Italie mettra à leur disposition les mesualités qui ont été renouvelées et qui prendront fin à la fin octobre 2024.

