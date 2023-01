Le groupe hospitalier privé italien «San Donato» recrute du personnel paramédical tunisien

Le groupe hospitalier privé italien « San Donato » , dirigé par l’homme d’affaires tunisien Kamal Ghribi, a annoncé son intention de recruter 300 personnels paramédicaux (infirmiers et infirmières), dans le cadre d’un accord de partenariat signé entre le complexe et le ministère tunisien de la Santé. Dans un premier temps, un premier contingent sera recruté parmi des dizaines d’infirmiers diplômés d’instituts infirmiers en Tunisie, après avoir subi des tests techniques et linguistiques et complété une autre partie de leur formation en langue italienne.

Le Groupe San Donato de la Holding « GKSD » a confirmé que les procédures relatives à l’achèvement de ces missions sont en cours d’achèvement.

Dans un communiqué, il a indiqué que 69 dossiers ont été approuvés par les autorités de la province italienne de Lombardie, en attendant l’obtention des visas et permis de travail nécessaires.

Le Groupe prendra en charge les frais de transport vers l’Italie, en plus de leur fournir une assistance dans l’accomplissement des démarches administratives pour obtenir des documents de résidence, en coordination avec les autorités italiennes compétentes.

Il leur fournit également des logements à proximité de l’hôpital où ils travailleront. Le recrutement de personnel paramédical par San Donato ouvre une porte à l’immigration organisée dans le secteur de la santé ou dans d’autres secteurs pouvant inclure le secteur agricole, la construction et d’autres secteurs, pour se substituer à l’immigration illégale avec tous les abus qui l’accompagnent comme ainsi que ses conséquences sécuritaires et sociales et les tragédies auxquelles il donne lieu.