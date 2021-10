Le groupe Ultra fournira des systèmes C2I aux forces armées tunisiennes

Le groupe américain Ultra a obtenu un contrat pour fournir un ensemble complet de systèmes de commandement, de contrôle et de renseignement (C2I) pour les Forces armées tunisiennes .

Dans le cadre de cette commande de 11 millions de dollars, les systèmes C2I seront équipés de capteurs et de sites distants afin d’offrir une image opérationnelle commune avancée à l’Armée tunisienne.

La commande a été passée par le bureau des programmes internationaux de la marine américaine.

L’intégrateur de systèmes de défense aérienne (ADSI) et le système de gestion de la connaissance de la situation (SAMS) d’Ultra seront intégrés aux forces armées tunisiennes sur différents sites. Ces sites comprennent également le centre de commandement des opérations conjointes (JOCC).

Ultra fournira un C2I à spectre complet qui servira de connexion « en temps réel » entre les liaisons de données tactiques, les capteurs et les données de renseignement.

La surveillance multi-domaine et les capacités de planification de mission efficaces de l’ADSI permettent aux forces arm »ed tunisiennes de s’entraîner et de réagir aux objectifs de la mission.

Jusqu’à présent, l’ADSI a été déployé dans plus de 30 pays.

L’entreprise affirme que cette dernière commande lui permet d’étendre sa présence mondiale dans le domaine du C2I multi-mission et multi-domaine.

Jill Daiber, présidente d’Ultra C2I, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de poursuivre notre relation de partenaire de confiance avec le Navy International Program Office en étant sélectionnés pour fournir la solution C2I aux forces armées tunisiennes.

« La flexibilité de l’ADSI et ses performances de premier ordre en matière de fourniture d’une image tactique et opérationnelle commune par la fusion de capteurs, de renseignements et de liaisons de données tactiques permettront aux forces armées tunisiennes de mener des opérations multi-domaines fiables et interopérables dans toute la Tunisie.

Cet effort est un « autre exemple du dévouement d’Ultra envers ceux qui se trouvent sur les lignes de front et nos clients internationaux », sa souligné Ultra , car nous « innovons aujourd’hui pour un avenir plus sûr », ajoute l’entreprise..