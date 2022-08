Le marché boursier clôture la semaine dans le vert (+1,6%)

Poursuivant son trend haussier, l’indice de référence a clôturé la semaine dans le vert, se bonifiant de 1,6% à 7930,55 points. Le Tunindex, a porté, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à +12,6%, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Courant cette semaine, en l’absence de transactions de bloc, les volumes ont été modestes, s’élevant à 12,5MD. Le titre Euro–Cycles a été le titre le plus échangé de la semaine.

Analyse des valeurs

Le titre STB s’est retrouvé en haut de l’affiche. La valeur s’est hissée de 11,7% à 4,300D, dans un volume de 1MD. Le titre de la banque publique affiche une ascension de 44,3% depuis le début de l’année.

Le titre PGH, a été parmi les plus grands gagnants de la semaine. Son cours a avancé de 9,9% à 10,750D, drainant des échanges de 57 mille dinars.

Du côté des baisses, le titre MIP s’est retrouvé en lanterne rouge. Dans un volume quasi-nul, le titre a reculé de 13,6% à 0,190D.

Le titre SERVICOM a lâché 8,5% à 0,860D, dans un volume de 2 mille dinars. Le titre affiche un retrait annuel de –8,5%.

Le titre Euro–Cycles a été le plus dynamique, amassant un flux de 1,9MD, soit 15,7% du volume hebdomadaire.

Les nouvelles du marché

SERVICOM : Incertitudes significatives liées à la continuité de l’exploitation de toutes les sociétés du groupe.

Les commissaires aux comptes ont constaté des incertitudes très significatives liées à la continuité de l’exploitation de la société SERVICOM SA et le reste des sociétés du groupe.

Ces incertitudes interviennent suite à la vacance du poste du directeur général, du non règlement des échéances de l’emprunt obligataire « SERVICOM 2016 » après restructuration.

Il s’agit aussi de la mise en faillite de la filiale SERVITRA (détenue en totalité) et sur laquelle SERVICOM SA a une créance en compte courant associé et en compte clients totalisant 33,9MD au 31 décembre 2021 et de la situation financière déjà très difficile.

ADWYA : Projet d’offre publique d’achat en vue

Suite à son acquisition en bourse en date du 28 juillet 2022, d’une proportion représentant 10,13% du capital de la société Adwya, la société Kilani Holding Pharmaceuticals détenant une part de 39,99% du capital ladite société, a atteint, à l’issue de cette opération, un taux de participation de 50,13% dans le capital de la société Adwya, franchissant ainsi de concert le seuil de 40% du capital de la société.

Le Conseil du Marché Financier a décidé de soumettre la société Kilani Holding Pharmaceuticals à une Offre Publique d’Achat Obligatoire portant sur le reste du capital de la société Adwya, au prix de 5,950 dinars l’action et lui a ordonné de déposer un projet d’offre publique d’achat dans ce sens conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.