Le marché Boursier entame la semaine sur une note négative (-0,25%)

Dans un important volume de 21,2 millions de dinars(MD), le marché Boursier a entamé la semaine sur une note négative, se délestant de 0,25% à 8021,0 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, » Tunisie Valeurs « .

Amen Bank a été la valeur vedette de la séance. Amassant le plus important flux de la séance (13,3MDt), l’action de la banque s’est appréciée de 6% à 27,560 dinars(D).

Le titre BH Leasing a, également, affiché un beau parcours sur la séance en enregistrant une embellie de 5,7% à 2,400D, dans un maigre volume de mille dinars.

Le titre OTH s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action de la holding s’est délestée de 3,8% à 7,120D. La valeur a amassé des échanges limités de 62 mille dinars.

Mobilisant, également, un important volume d’échange de 6,2MD sur la séance, le titre Attijari Bank a, figuré parmi les plus grands perdants de la séance en enregistrant une régression de 2,1% à 37,650D.

ARTES a été parmi les valeurs les plus malmené de la séance. L’action du concessionnaire a alimenté le marché avec des capitaux de 24 mille dinars. Le titre a perdu 1,8% à 5 D.

