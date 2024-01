Le Maroc élu à la présidence du Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Le Maroc a remporté un vote mercredi pour diriger le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, à l’issue d’une épreuve de force avec l’Afrique du Sud.

L’ambassadeur Omar Zniber est désormais président du Conseil des droits de l’homme, chargé de renforcer la promotion et la protection de ces droits dans le monde, au terme d’un rare scrutin à bulletin secret.

Zniber a obtenu 30 voix des 47 membres du Conseil contre 17 pour l’autre prétendant à ce poste, l’ambassadeur sud-africain, Mxolisi Nkosi.

Le Maroc a dénoncé les tentatives de l’Afrique du Sud et de quelques autres États africains de saper ses efforts pour occuper ce poste prestigieux, même s’il est essentiellement symbolique.

Le Maroc a nié les allégations d’abus des droits de l’homme contre ses opposants au Sahara occidental, où le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, cherche son indépendance. Dans le cadre d’une stratégie plus large, le Maroc a cherché à gagner le soutien de pays africains, pour ses politiques concernant l’ancien territoire espagnol.

Cependant, il n’a pas convaincu l’Afrique du Sud, qui a contribué à organiser un événement pour promouvoir l’autodétermination du peuple sahraoui à Genève l’année dernière.

