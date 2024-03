Le Maroc et l’Allemagne discutent de la coopération militaire

Le Maroc et l’Allemagne ont discuté des moyens de promouvoir la coopération militaire entre les forces armées des deux pays, indique un communiqué des Forces armées royales marocaines (FAR).

Le ministre marocain chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdeltif Loudyi, et Thomas Hitschler, secrétaire d’Etat parlementaire au ministère allemand de la Défense, ont examinéla coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine, la criminalité transfrontalière et le trafic illicite, précise le communiqué.

Les deux responsables ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération militaire bilatérale, en particulier dans les domaines de la formation, de la cyberdéfense et de l’industrie de la défense, ajoute le communiqué.

