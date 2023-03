Le  Maroc et les Etats Unis très satisfaits de l’évolution de leur coopération militaire

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement marocain, Abdeltif Loudyi, a reçu, dimanche 5 mars, le Général d’Armée Mark Milley, Chef d’Etat-Major des Armées des Etats-Unis d’Amérique, en visite de travail dans le Royaume marocain à la tête d’une importante délégation, a rapporté l’Agence marocaine de presse MAP(Maghreb Arabe Press).

Au cours de cet entretien, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant au niveau excellent atteint par les relations séculaires d’amitié et de coopération, entre le Maroc et les Etats Unis, a ajouté MAP notant que ces relations ont été consolidées par un partenariat militaire stratégique régi par un important arsenal juridique, notamment la feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030 signée en octobre 2020.

Après avoir passé en revue l’état de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et les possibilités de la renforcer davantage, les deux responsables ont salué les bilans positifs du Comité Consultatif de Défense et ont mis en exergue l’importance de l’exercice annuel combiné « African Lion » qui représente un levier majeur de réussite servant l’interopérabilité des forces armées, selon la même source.

MAP a poursuivi que « Loudyi a évoqué la déclaration tripartite signée entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et Israël en décembre 2020 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, laquelle déclaration venant renforcer la paix et la stabilité en Afrique du Nord et en Moyen Orient ».

Il a, aussi, salué « la reconnaissance des Etats-Unis d’Amérique de la souveraineté du Royaume marocain sur le Sahara occidental ».